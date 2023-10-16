اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
أمانة المنطقة الشرقية
أمانة المنطقة الشرقية
اقتصاد السعودية

"المنطقة الشرقية" تطرح 170 فرصة استثمارية لرواد الأعمال بالسعودية

بعقود تأجير تستمر 6 أشهر

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

طرحت أمانة المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية 170 فرصة استثمارية مؤقتة مخصصة لرواد الأعمال وصغار المستثمرين بمختلف مدن ومحافظات المنطقة.

وأفادت الأمانة أن عقود تأجير هذه الفرص تستمر لمدة 6 أشهر مما يتيح الفرصة للاستفادة من الأنشطة الموسمية والفعاليات، والمهرجانات والمخيمات، والأكشاك وعربات الأطعمة، والألعاب الكهربائية والهوائية والمطاطية، وملاعب البادل والقوارب العائمة، والأنشطة البحرية، وغيرها.

مادة اعلانية

وأشارت إلى أن هذه الفرص تهدف إلى تنشيط الحركة الاقتصادية الداعمة للمستثمرين ورواد الأعمال والراغبين بالاستثمار، وإشراك القطاع الخاص وتنويع مصادر الدخل وتنشيط الحركة الاقتصادية، وتعزيز مفهوم جودة الحياة، ودعم السياحة والترفيه ، وفق "واس".

"ساما" يوافق على اندماج "المتحدة للتأمين التعاوني" مع "عناية" شركات سوق السعودية "ساما" يوافق على اندماج "المتحدة للتأمين التعاوني" مع "عناية"

ودعت أمانة الشرقية المستثمرين ورواد الأعمال والراغبين بالاستثمار الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة وتفاصيلها والمشاركة بصناعة الاستثمار من خلال البوابة الرقمية للاستثمار في المدن السعودية، والتطبيق الذكي (فرص) أو التواصل عبر القنوات التفاعلية مع مركز التميز الاستثماري بالأمانة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الجيش الإسرائيلي يحدد طريقاً وحيداً لمغادرة أهالي غزة لجنوب القطاع الجيش الإسرائيلي يحدد طريقاً وحيداً لمغادرة أهالي غزة لجنوب القطاع
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط