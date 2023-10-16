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بنك صحار الدولي- موقع البنك على الإنترنت
فرع لبنك صحار الدولي العماني
ساما

"ساما" يوافق على بدء عمليات بنك "صحار" العماني في السعودية

رهنا بالوفاء بالمتطلبات التنظيمية

دبي - العربية.نت
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وافق البنك المركزي السعودي "ساما" على بدء عمليات فرع بنك صحار الدولي العماني في مدينة الرياض السعودية.

وقال بنك صحار الدولي في بيان على بورصة مسقط، إنه تسلم رسالة من البنك المركزي السعودي تفيد بعدم الممانعة على بدء أعمال فرع صحار الدولي في الرياض.

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وأضاف أن ذلك رهنا بالوفاء بالمتطلبات التنظيمية، مشيراً إلى أنه سيفصح عن أية تطورات جوهرية وفقا للمتطلبات التنظيمية.

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كان مجلس الوزراء في السعودية قد وافق في أكتوبر 2021، على الترخيص لبنك صحار الدولي بفتح فرع له لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة.

وفوض مجلس الوزراء وزير المالية بالبت في أي طلب لاحق بفتح فروع أخرى للبنك في المملكة.

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