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هيئة الرقابة ومكافحة الفساد نزاهة السعودية مناسبة
شعار هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية "نزاهة"
اقتصاد السعودية

"نزاهة" السعودية توقف 176 متهماً في عدة جهات

خلال شهر ربيع الأول 1445هـ

دبي - العربية.نت
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أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية "نزاهة"، عن مباشرة عدد من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر ربيع الأول 1445هـ.

وقالت الهيئة، اليوم الاثنين، إنها أجرت 3601 دولة رقابية خلال الشهر، وحققت مع 369 متهما، وأوقفت 176 متهما على ذمة التحقيق بعضهم أطلق سراحه بالكفالة الضامنة.

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وأضافت أن تلك الجهات شملت وزارات الداخلية والدفاع والعدل والصحة والتعليم والشؤون البلدية والقروية والإسكان، بالإضافة إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

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وتضمنت جرائم الفساد الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال بالإضافة إلى التزوير.

تهدف الهيئة إلى حماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه.

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