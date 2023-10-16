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البنك المركزي الكويتي
البنك المركزي الكويتي
اقتصاد الكويت

16 مليار دولار إجمالي الاستثمار الأجنبي في الكويت

مرتفعاً بـ8.7% مقارنة بمستواه في نهاية 2022

دبي - العربية.نت
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كشفت بيانات بنك الكويت المركزي أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت شهد ارتفاعاً تراكمياً بنهاية النصف الأول من 2023، ليسجل وللمرة الأولى 5 مليارات دينار (نحو 16.16 مليارد دولار) مرتفعاً بما نسبته 4.1% عن مستواه نهاية الربع الأول من العام الحالي، البالغ 4.8 مليارات دينار، فيما سجل ارتفاعا بـ8.7% مقارنة بمستواه في نهاية 2022، والذي كان قد بلغ 4.6 مليارات دينار.

ووفقاً للبيانات الإحصائية الفصلية صادرة عن بنك الكويت المركزي، بلغ حجم الاستثمارات الكويتية المباشرة في الخارج 14.69 مليار دينار في نهاية النصف الأول من 2023، مسجلة انخفاضا 1.6% مقارنة بمستواها في نهاية الربع الأول البالغة فيه 14.95 مليار دينار، بحسب صحيفة "الأنباء" الكويتية.

وأظهرت البيانات أن وضع الاستثمار الدولي للكويت (إجمالي الموجودات مطروحاً منه إجمالي المطلوبات) وصل إلى 33.2 مليار دينار في نهاية النصف الأول من العام الحالي مرتفعا بما نسبته 1.4% مقارنة بمستواه في نهاية الربع الأول 32.77 مليار دينار، فيما سجل زيادة بنحو 3.2% مقارنة بمستواه في نهاية الربع الأول من العام الماضي (32.2 مليار دينار).

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