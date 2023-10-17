تركيا تخصص 37 مليار دولار في موازنة 2024 لتغطية أضرار الزلزال
6.4 % عجز الموازنة المتوقع
قال جودت يلمظ نائب الرئيس التركي اليوم الثلاثاء إن البلاد خصصت 1.03 تريليون ليرة (37 مليار دولار)، تمثل 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي في مشروع موازنة عام 2024، لتغطية تكاليف الأضرار الناجمة عن الزلزال واحتياجات السكان في المنطقة.
جاء هذا خلال حديث يلمظ في مؤتمر صحفي حول مشروع الموازنة الذي من المقرر أن يعرض على البرلمان لمناقشته.
ويتضمن المشروع نفقات بقيمة 11.09 تريليون ليرة وإيرادات 8.44 تريليون ليرة، مع نسبة عجز متوقعة إلى الناتج المحلي الإجمالي عند 6.4 % وفق "رويترز".
وفي 6 فبراير الماضي، وقع زلزال بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوب شرق يتركيا، وضربت الهزات الأرضية 11 محافظة من البلاد، ومناطق من الدول المجاورة، بما فيها سوريا.
وتجاوز عدد قتلى الزلازل في تركيا 49 ألف قتيل، إضافة إلى أكثر من 500 قتيل في سوريا.
وأدى الزلزال المدمر إلى انهيار 140 ألف مبنى، ما أرغم أصحابها على المكوث في الخيم والملاجئ أو الانتقال إلى مدن أخرى.
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