دولة عربية تفتح صالة للبنوك بأحد مطاراتها لبيع الدولار للمسافرين

أعلن محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، فتح صالة خاصة للمصارف الأهلية لبيع الدولار للمسافرين في مطار بغداد الدولي.

وذكر المكتب الإعلامي للمجلس الوزاري للاقتصاد أن المجلس استضاف رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي وعددا من أعضاء اللجنة لمناقشة أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية، موضحا أن محافظ البنك المركزي قدم شرحا تفصيليا عن مهام وأهداف البنك المركزي والسياسة النقدية في العراق .

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وأوضح محافظ البنك المركزي، بحسب البيان، أن "سعر الصرف يعتمد بالأساس على المستوردات وليس على الإنتاج المحلي وأن سعر الصرف في العراق لديه خصوصيات لارتباطه بسعر النفط لكونه المصدر الأكبر في توفير العملة الصعبة"وفق بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية"واع".

وأشار إلى عوامل عديدة تؤثر على سعر الصرف أهمها تسرب الدولار إلى الدول المجاورة والتعامل الداخلي في الأسواق المحلية بغير العملة الوطنية وكذلك عدم السيطرة الكاملة على المنافذ والتهريب.

واضاف أن "مستوى التضخم انخفض بشكل ملحوظ وأن البضائع التي تدخل بشكل رسمي تشهد استقرارا بالأسعار لأن الواردات مغطاة بالسعر الرسمي.

وأكد فتح صالة خاصة للمصارف الأهلية لبيع الدولار للمسافرين في مطار بغداد الدولي ، ورفع سعر الفائدة للمبالغ المودعة في المصارف إلى 7.5% لتشجيع المواطنين على إيداع مبالغها في المصارف ولسحب الكتلة النقدية خارج المصارف".

وتابع البيان أن بعد نقاشات موضوعية وجدية أشار نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية إلى أن المجلس سيدرس وبشكل مستفيض هذا الموضوع المهم وسيتابع توطين الرواتب لجميع العاملين في القطاع الحكومي ومن ثم المختلط وصولا للقطاع الخاص وسيدرس زيادة سعر الفائدة على الإيداعات.