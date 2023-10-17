مبيعات التجزئة الأميركية في سبتمبر تسجل زيادة أكبر من المتوقع

ارتفعت مبيعات التجزئة الأميركية أكثر من المتوقع في سبتمبر/أيلول مع زيادة مشتريات الأسر من السيارات وإنفاق المزيد على المطاعم والأشربة، ما يشير إلى أن الاقتصاد أنهى الربع الثالث بشكل قوي.

وقالت وزارة التجارة اليوم الثلاثاء إن مبيعات التجزئة ارتفعت 0.7% الشهر الماضي. وتم تعديل بيانات أغسطس/آب بالزيادة لتظهر ارتفاع المبيعات بنسبة 0.8% عوضا عن 0.6% كما ورد سابقا.

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وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع مبيعات التجزئة 0.3%. ومبيعات التجزئة يغلب عليها السلع ولا يتم تعديلها وفقا للتضخم.

وباستثناء السيارات والبنزين ومواد البناء وخدمات الطعام، ارتفعت مبيعات التجزئة 0.6‭‭‭ ‬‬‬% في سبتمبر/أيلول. وتم تعديل بيانات أغسطس/آب لتظهر أن ما يسمى بمبيعات التجزئة الأساسية ارتفعت 0.2% وليس 0.1% كما ورد سابقا.

وتتوافق مبيعات التجزئة الأساسية بشكل وثيق مع عنصر الإنفاق الاستهلاكي في الناتج المحلي الإجمالي. ومن المتوقع أن يتسارع الإنفاق الاستهلاكي في الربع الثالث بفضل الارتفاع في يوليو/تموز. ولا يزال الإنفاق على الخدمات قويا أيضا، وهو ما من شأنه أن يرفع الاستهلاك الإجمالي.

وتشير تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث حاليا إلى معدل سنوي يصل إلى 5.1%.

ونما الاقتصاد بوتيرة 2.1% في الربع الممتد من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران، ويستمر في المضي قدما على الرغم من رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ مارس/آذار 2022.