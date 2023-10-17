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مصر ترفع رسوم العبور في قناة السويس بين 5 - 15%

اعتباراً من منتصف يناير المقبل

دبي - العربية.نت
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أعلنت هيئة قناة السويس المصرية، عن زيادة رسوم العبور العادية بنسبة 15% لعدة أنواع من السفن، اعتباراً من 15 يناير 2024.

وقالت الهيئة على موقعها الإلكتروني، إن رفع الرسوم 15% يشمل ناقلات البترول الخام، وناقلات المشتقات البترولية وناقلات الغاز البترولي المسال (LPG)، وناقلات الغاز الطبيعي المسال (LNG)، وناقلات المواد الكيميائية والمواد السائلة الأخرى، وسفن الحاويات، وحاملات السيارات، وسفن الركاب، بالإضافة إلى الوحدات العائمة الخاصة.

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وقررت الهيئة زيادة رسوم العبور العادية بنسبة 5% لكل من سفن البضائع الصب الجاف، وسفن البضائع العامة، وسفن الدحرجة، بالإضافة إلى السفن الأخري.

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ويتم إعفاء سفن الحاويات القادمة مباشرة من موانئ شمال غرب أوروبا ومتجهة مباشرة إلى موانئ الشرق الأقصى من الزيادة المذكورة.

تتوقع مصر زيادة الإيرادات الكلية من حركة الملاحة في قناة السويس إلى 10.3 مليار دولار بنهاية العام الميلادي الجاري.

وبحسب بيان للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أمس الاثنين، فإن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اطلع على بيان حركة الملاحة بقناة السويس للعام المالي 2022/2023، الذي أظهر زيادة أعداد السفن المارّة بالقناة بنسبة 17.6%، مقارنة بالعام المالي السابق، لتصل إلى نحو 26 ألف سفينة، وزيادة الإيرادات الكلية للقناة من 7 مليارات دولار في العام المالي السابق، بنسبة 34.7%، لتصل إلى 9.4 مليار دولار في العام المالي المنصرم.

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