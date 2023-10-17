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أعلاف الذرة
اقتصاد مصر

مصر تستورد أعلافا للماشية بقيمة 3.9 مليار دولار خلال عام

بإجمالي8.1 مليون طن

دبي - العربية.نت
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أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري السيد القصير أنه خلال الفترة من 22 سبتمبر الماضي وحتى 12 من أكتوبر الجاري - 20 يوما- تم الإفراج عن 319 ألف طن من الأعلاف "الذرة وفول الصويا" بقيمة إجمالية تبلغ نحو 170 مليون دولار.

وأضاف أن الإفراج شمل 216 ألف طن من الذرة بقيمة 78مليون دولار، وحوالي 103 آلاف طن من فول الصويا بقيمة 77 مليون دولار، وأيضاً إضافات أعلاف بنحو 15 مليون دولار.

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ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه من الأعلاف خلال عام تقريبا من (16 أكتوبر 2022 حتى 12 أكتوبر 2023) 8.1 مليون طن بإجمالي مبلغ 3.9 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الإفراج عن الأعلاف متواصل تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وبالتنسيق مع البنك المركزي المصري وفق بيان رسمي اطلعت عليه "العربية.نت".

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وتواجه مصر صعوبات في عملية تدبير العملة الصعبة وتراجع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي ما دفعها لاتخاذ إجراءات وتدابير لترشيد الواردات و تحديد أولويات لتدبير العملة الأجنبية للسلع المستوردة.

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