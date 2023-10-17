مصر توقع مشروعات طاقة جديدة مع الصين باستثمارات 14.7 مليار دولار

وقعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اتفاقيتين مع كل من شركة China energy الصينية لإنتاج الوقود الأخضر، وشركة United Energy لإنشاء مجمع لإنتاج كلورايد البوتاسيوم في مصر، باستثمارات إجمالية بقيمة 14.75 مليار دولار، وذلك على هامش المشاركة المصرية في أعمال الدورة الثالثة لمنتدى "الحزام والطريق" في الصين.

وتمت الاتفاقية الأولى مجموعة china energy للطاقة، وتستهدف إقامة مشروع لإنتاج 1.2 مليون طن من الأمونيا الخضراء و210 آلاف طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً باستثمارات تبلغ 6.75 مليار دولار بالمنطقة الصناعية بالسخنة على مساحة 500 ألف متر مربع.

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أما الاتفاقة الثانية مع شركة United Energy فتستهدف الاستثمار في إنشاء وتطوير مجمع لإنتاج كلورايد البوتاسيوم يتم على ثلاث مراحل، تبدأ بالمرحلة التجريبية لإنتاج 100 ألف طن من كلورايد البوتاسيوم.

وبحسب بيان صادر عن الحكومة المصرية، فسيتم تشغيل المجمع بواسطة محطات طاقة متجددة بقدرة 150 ميجاوات لتزويد المشروع بطاقة خضراء لإنتاج 4.1 مليون طن من كلورايد البوتاسيوم، وتشغيله بواسطة محطات طاقة متجددة بقدرة 6.1 جيجا وات، وذلك بحجم استثمارات متوقعة تصل إلى 8 مليارات دولار ، كما تم الاتفاق على تصدير 20% من إنتاج المشروع للسوق المحلية للوفاء باحتياجاته.