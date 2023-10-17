"المركزي" المصري يتيح تيسيرات لاستخدام بطاقات الائتمان بالخارج.. بشرط!

أصدر البنك المركزي المصري، تعليمات للبنوك بفتح وتفعيل الحد الائتماني الأقصى الممنوح للبطاقة الائتمانية للاستخدام في الخارج بمجرد قيام العميل بالتواصل مع مركز خدمة العملاء بالبنك المصدر للبطاقة وإخطارهم بسفره للخارج وفق الإجراءات التنظيمية المطبقة لدى البنك.

وقال "المركزي" المصري، إنه لحين تلقي البنك المصدر إخطارًا من العميل لتفعيل الحد الائتماني للبطاقة وفق ما تقدم، فسوف يكون هناك حد أقصى شهريًا لاستخدام البطاقة الائتمانية وفقًا لما يقرره كل بنك.

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وأضاف البنك المركزي المصري، أن تلك الخطوة تأتي حرصًا على تلبية احتياجات المواطنين وتيسير استخدامهم لبطاقاتهم الائتمانية لتغطية نفقاتهم خلال السفر للخارج، خاصة في ظل ما لوحظ مؤخرًا من إساءة استخدام بعض المضاربين لتلك البطاقات من خلال إجراء سحوبات نقدية من الخارج دون السفر فعليًا.

كان البنك المركزي المصري أعلن، ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 34.97 مليار دولار في سبتمبر من 34.928 مليار دولار في أغسطس الماضي، بزيادة بنحو 42 مليون دولار.

وفي سبتمبر الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب.

وبحسب بيان "المركزي" المصري اطلعت "العربية.نت" عليه، فقد تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.

ووقع البنك ⁧المركزي المصري‬⁩، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في سبتمبر الماضي، اتفاقية ثنائية لمبادلة العملة، تتيح للطرفين مقايضة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي بقيمة اسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصري و5 مليارات درهم إماراتي.