"مدن" السعودية توقع مذكرتي تفاهم مع هيئتي الصادرات والمحتوى المحلي

وقَّعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" مذكرتي تفاهم مع هيئتي الصادرات السعودية، والمحتوى المحلي لتمكين المنتجات الوطنية، ضمن مشاركتها في النسخة الثانية لمعرض "صنع في السعودية" الذي يقام في الفترة (16- 19 أكتوبر 2023) بواجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات تحت شعار "الصنعة سعودية".

واستهدفت مذكرة التفاهم بين "مدن" وهيئة تنمية الصادرات السعودية تبادل الإمكانات التكاملية والخبرات المشتركة في إدارة المدن الصناعية، إضافة إلى توفير الخدمات اللوجستية والحلول التيسيرية لتنمية الصادرات غير النفطية، كما سيتم تخصيص أراضٍ صناعية لعرض منتج "بيوت التصدير" في المدن الصناعية.

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كما تناولت مذكرة التفاهم بين "مدن" و"هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية" تحقيق التكامل لتنمية المحتوى المحلي في المدن الصناعية وتبادل أبرز الخبرات والممارسات في مجال الابتكار المؤسسي، إضافة إلى إنشاء برنامج المحفزات للشريك الصناعي،وإنشاء برنامج محفزات لاتفاقيات توطين الصناعة ونقل المعرفة ما يُسهم في تحقيق الرؤى المستقبلية والتطلعات الوطنية في القطاع الصناعي وفق "واس".

وتمكنت"مدن" خلال عام 2023 من رفع حجم الاستثمارات التراكمية بالمدن الصناعية إلى ما يزيد على 400 مليار ريال، وبلغ إجمالي عدد المصانع 6299 مصنعًا، والمصانع الجاهزة لدعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 1283 مصنعًا وزيادة المسحات المطورة لأكثر من 200 مليون متر مربع وذلك وفق أهدافها الإستراتيجية لعام 2023 تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة.