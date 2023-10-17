"هدف": صرف 48 مليون ريال للمستفيدين من دعم "الشهادات المهنية الاحترافية" بالسعودية

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية السعودي "هدف"، استفادة 8376 مواطناً ومواطنة من منتج دعم الشهادات المهنية الاحترافية خلال الأشهر الـ 8 الأولى من العام الجاري، بنسبة نمو بلغت 149% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2022م والتي بلغ عدد المستفيدين فيها 3365 مستفيداً.

وبلغ حجم التعويض المالي للمستفيدين نحو 48 مليون ريال مقارنة بنحو 21 مليون ريال في الفترة نفسها من 2022م.

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وأوضح الصندوق أن عدد الشهادات المعتمدة ضمن منتج الشهادات المهنية الاحترافية بلغت 153 شهادة في عدة مجالات نوعية وتخصصات مختلفة في قطاعات الأعمال، استجابة لمتطلبات سوق العمل، وتزويد القوى الوطنية بمهارات معرفية ومهنية جديدة، وفق "واس".

ويتكامل منتج دعم الشهادات المهنية الاحترافية مع برامج الصندوق الأخرى في رفع كفاءة القوى الوطنية، ونشر مفهوم التدريب الاحترافي، وزيادة التنافسية بين الأفراد للتخصص والتطوير المهني، بالإضافة إلى زيادة إنتاجية سوق العمل، للوصول إلى المعايير الدولية، وتوفير فرص وظيفية من خلال التطوير والإحلال.

ويشترط الصندوق للاستفادة من دعم المنتج، حصول الفرد على شهادة مهنية احترافية معتمدة، ضمن قائمة الشهادات المتاحة على موقع البرنامج، وإقرار بعدم دفع تكاليف الحصول عليها من قبل جهة العمل إذا كان المتقدم موظفاً، علماً أن الحد الأعلى للدعم هو لشهادتين احترافيتين فقط لكل متقدم‪.

وترتكز آلية الدفع من الصندوق على مبدأ التعويض للفرد الحاصل على الشهادة الاحترافية وفقاً للتكاليف المحددة على موقع الصندوق ‪حيث يترتب على المتقدم رفع مطالبة مرفقاً معها صورة الشهادة الاحترافية الحاصل عليها المستفيد، ومن ثم يتم التحقق من صحة الشهادة، وتحويل تكاليف الحصول عليها مباشرة إلى حساب المتقدم من خلال رقم الآيبان المسجل في صفحة التسجيل‪.