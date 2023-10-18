اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الاقتصاد التونسي يعاني أزمة اقتصادية خانقة (تعبيرية - iStock)
الاقتصاد التونسي يعاني أزمة اقتصادية خانقة (تعبيرية - iStock)
اقتصاد تونس

الرئيس التونسي يقيل وزير الاقتصاد مع تفاقم الأزمة المالية

التضخّم بلغ 9.3% أغسطس ومعدل النمو لم يتجاوز 0.6%

تونس - فرانس برس
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أقال الرئيس التونسي قيس سعيّد، وزير الاقتصاد والتخطيط وكلّف وزيرة المالية تولّي مهامه مؤقتاً، بحسب ما أعلنت الرئاسة.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان مقتضب صدر في وقت متأخر أمس الثلاثاء، إنّ سعيّد "قرّر إنهاء مهام السيّد سمير سعيّد، وزير الاقتصاد والتخطيط".

مادة اعلانية

وأضاف البيان أنّ "رئيس الجمهورية قرّر تكليف سهام البوغديري نمصية، وزيرة المالية، بتسيير وزارة الاقتصاد والتخطيط بصفة وقتية".

"فيتش" تضع تصنيف الديون السيادية لإسرائيل تحت المراقبة السلبية  اقتصاد الشرق الأوسط "فيتش" تضع تصنيف الديون السيادية لإسرائيل تحت المراقبة السلبية 

ولم يوضح البيان سبب هذا الإجراء.

ويأتي هذا القرار في وقت تمرّ فيه تونس بأزمة اقتصادية ومالية خانقة وغير مسبوقة.

وبلغ معدّل التضخّم في تونس 9.3% في أغسطس/آب في حين لم يتجاوز معدّل النمو في الربع الثاني من العام 0.6%، بحسب الأرقام الرسمية.

وتونس التي تعاني من دين عام يناهز 80% من إجمالي ناتجها المحلّي تجري مفاوضات شاقة مع صندوق النقد الدولي للحصول منه على قرض جديد بقيمة ملياري دولار.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
قصف إسرائيلي لمستشفى في غزة.. مئات القتلى والجرحى قصف إسرائيلي لمستشفى في غزة.. مئات القتلى والجرحى
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط