اقتصاد الصين ينمو 4.9% في الربع الثالث متجاوزا التوقعات

قالت الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين، اليوم الأربعاء، إن نسبة النمو في إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثالث من العام الجاري بلغت 4.9%.

وأضافت الهيئة أن مبيعات التجزئة من السلع الاستهلاكية في الصين ارتفعت بنسبة 6.8% على أساس سنوي في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023، وفقا لوكالة "شينخوا".

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وأكدت أن الناتج الصناعي ذا القيمة المضافة في الصين، وهو مؤشر اقتصادي مهم، ارتفع بنسبة 4% على أساس سنوي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام.

وأظهرت الإحصائية أن نصيب الفرد من الدخل القابل للتصرف في الصين بلغ 29398 يوانا (حوالي 4094.71 دولار أميركي) خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023، بزيادة 6.3% على أساس سنوي من حيث القيمة الاسمية.

وتجاوز نمو الاقتصاد الصيني توقعات المحللين التي بلغت 4.5%.