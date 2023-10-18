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اقتصاد الصين

اقتصاد الصين ينمو 4.9% في الربع الثالث متجاوزا التوقعات

ارتفاع الناتج الصناعي بنسبة 4% على أساس سنوي

دبي - العربية.نت
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قالت الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين، اليوم الأربعاء، إن نسبة النمو في إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثالث من العام الجاري بلغت 4.9%.

وأضافت الهيئة أن مبيعات التجزئة من السلع الاستهلاكية في الصين ارتفعت بنسبة 6.8% على أساس سنوي في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023، وفقا لوكالة "شينخوا".

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وأكدت أن الناتج الصناعي ذا القيمة المضافة في الصين، وهو مؤشر اقتصادي مهم، ارتفع بنسبة 4% على أساس سنوي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام.

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وأظهرت الإحصائية أن نصيب الفرد من الدخل القابل للتصرف في الصين بلغ 29398 يوانا (حوالي 4094.71 دولار أميركي) خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023، بزيادة 6.3% على أساس سنوي من حيث القيمة الاسمية.

وتجاوز نمو الاقتصاد الصيني توقعات المحللين التي بلغت 4.5%.

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