بوتين: حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين يصل إلى 200 مليار دولار
أكد تجاوز هذا الرقم بحلول نهاية العام
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن حجم التبادل التجاري بين موسكو وبكين بلغ 200 مليار دولار، وسيتجاوز هذا المؤشر بحلول نهاية العام.
وقال بوتين خلال المحادثات الروسية الصينية: "لقد ذكرتم للتو أن هدفنا الوصول بحجم التجارة هذا العام إلى 200 مليار دولار، إذا كنا نتحدث عن سنة كاملة فقد قمنا الليلة الماضية بدراسة (التبادل الجاري) منذ عام وحتى يومنا هذا فقد حققنا عملياً (مؤشر) 200 مليار دولار، وسيتم بالتأكيد تخطي هذا المؤشر بحلول نهاية العام".
وأشار الرئيس الروسي إلى أهمية "التنسيق الوثيق في السياسة الخارجية" بين البلدين في ظل الظروف الصعبة الحالية، وهذه هي الطريقة التي تبني بها روسيا والصين تعاونهما، وفقا لوكالة "تاس".
وأضاف الرئيس "اليوم سوف نناقش جميع هذه الأجندة، بما في ذلك علاقاتنا الثنائية".
وهنأ بوتين "جميع الأصدقاء الصينيين" في بالذكرى 74 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، قائلاً "العام المقبل سيكون عاماً يوبيلياً بالنسبة لبلدكم وللعلاقات الدبلوماسية بين بلدينا".
وأكد أن الفكرة الصينية المتمثلة في تطوير تعاون واسع النطاق بين دول طريق الحرير التاريخي، التي طرحت قبل 10 سنوات، حظيت بـ"تطور جيد جداً".
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