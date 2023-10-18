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اقتصاد أوروبا

تراجع التضخم في منطقة اليورو إلى 4.3% خلال سبتمبر على أساس سنوي

بما يتوافق مع التوقعات

دبي - العربية.نت
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تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو من 5.2% إلى 4.3% في سبتمبر الماضي على أساس سنوي بما يتوافق مع التوقعات.

ويتراجع التضخم بشكل مطرد منذ وصل إلى ذروته عند 10.6% في أكتوبر 2022 على وقع التداعيات الكبيرة للحرب الروسية على أوكرانيا، في أنحاء أوروبا. ومع ذلك يظل هذا الرقم أعلى بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.

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وقد رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة عدة مرات لكبح جماح التضخم الشديد، ولكن التداعيات تطال جميع نواحي اقتصاد منطقة اليورو.

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