مسؤول تركي: استقطاب استثمارات أجنبية بقيمة 12 مليار دولار خلال سنة

قال رئيس مكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية أحمد بوراك داغلي أوغلو، إن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استقطبتها بلاده على مدى الاثني عشر شهرا الماضية بلغ نحو 12 مليار دولار.

وقال أوغلو في تصريحات بشأن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا المتوقع في العام الجاري "عام 2023 لم ينته بعد، ولكن الأرقام الخاصة بالاثني عشر شهرا الماضية تشير إلى 12 مليار دولار تقريبا"، بحسب "وكالة أنباء العالم العربي.

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وأشار أوغلو في تصريحات على هامش فعالية استثمارية استضافتها السفارة التركية بالكويت إلى أن أنقرة استقطبت استثمارات أجنبية مباشرة تزيد عن 250 مليار دولار على مدى العشرين عاماً الماضية في قطاعات متعددة مثل القطاع المالي والتصنيع والطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعقارات.