مصر توقع مشروع ألياف ضوئية مع الصين باستثمارات 18 مليون دولار

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم الأربعاء، توقيع اتفاق مع شركة "هينجتونغ" الصينية لتوسعة مشروع الشركة لإنتاج كابلات الألياف الضوئية بالعين السخنة شرقي البلاد بقيمة 18 مليون دولار.

وقالت المنطقة الاقتصادية في بيان صحفي إن الشركة الصينية تملك مشروعا بطاقة تصميمية سنوية تصل إلى مليوني كيلومتر أساسي في منطقة تيدا-مصر الصناعية الصينية.

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وأضاف البيان أن التوقيع جاء على هامش مشاركة رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في منتدى الحزام والطريق، بحسب "وكالة أنباء العالم العربي".

ونقل البيان عن وليد جمال الدين رئيس المنطقة قوله "الاتفاقية تستهدف إقامة توسعات جديدة باستثمارات 18 مليون دولار على مساحة 21 ألف متر مربع، حيث تهدف لتغطية احتياجات السوق المحلي واحتياجات عدد من المشروعات القومية".

يختص مصنع الشركة بإنتاج كابلات الألياف الضوئية وخدمات هندسة الاتصالات والهندسة الكهربائية باستثمارات حالية ستة ملايين دولار بطاقة إنتاجية نحو مليوني وحدة.

وتغطي الشركة مجالات أعمالها الألياف والكابلات البحرية، وخدمات الصيانة، بالإضافة إلى إنترنت الأشياء، والبيانات الضخمة والتجارة الإلكترونية، فضلا عن المواد الناشئة والطاقة الجديدة بحسب البيان.