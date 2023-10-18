اتفاقية تعاون بين "بنك المنشآت" و"الصادرات السعودية"

وقع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، أمس، اتفاقيّة تعاون مشترك بهدف تسهيل تقديم التمويل المناسب، بالشراكة مع الجهات التمويلية والتنموية المتعاونة مع البنك، لتمويل الطلبات الواردة عبر "صنع في السعودية".

وتأتي الاتفاقية على هامش مشاركة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة في معرض "صنع في السعودية" الذي تستضيفه مدينة الرياض في نسخته الثانية، بمشاركة أكثر من 100 شركة وطنية، خلال الفترة (16–19) أكتوبر 2023 تحت شعار "الصنعة سعودية".

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وتضمنت الاتفاقية إحالة الطلبات التمويلية الواردة من "صنع في السعودية" للجهات التمويلية المُتعاونة مع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة بغرض تقييمها وتقديم الدعم التمويلي بما يتوافق من البرامج التمويليّة المُعتمدة، ودراسة التحديات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة المسجلة في "صنع في السعودية" لإيجاد الحلول التمويلية المناسبة، والمشاركة في الفعاليات وورش العمل التي يقيمها الطرفان للترويج للخدمات والبرامج المناسبة وفق "واس".

وتستهدف الاتفاقية زيادة البرامج الاتصالية في توعية أصحاب المنشآت عن الخدمات والحلول التمويلية المقدمة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر عبر العديد من الأنشطة الاتصالية، علاوة على زيادة التعاون المشترك لإجراء الدراسات السوقية واستطلاعات الرأي.