"إيفرغرين" تعلن حالة القوة القاهرة بشأن شحنة متجهة لميناء أسدود الإسرائيلي

أعلنت شركة شحن الحاويات التايوانية "إيفرغرين" حالة القوة القاهرة فيما يتعلق بشحنة متجهة إلى ميناء أسدود الإسرائيلي بعد أن تم تحويل مسار سفينتها إيفر كوزي إلى حيفا شمالا.

وأرجعت "إيفرغرين" ذلك إلى مخاوف تتعلق بالسلامة إثر الحرب في غزة.

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ووفقا لبيانات شركة تتبع السفن والتحليلات البحرية مارين ترافيك، تبحر السفينة إيفر كوزي يوم الثلاثاء باتجاه ميناء حيفا، نقلاً عن وكالة "رويترز".

وأغلق ميناء عسقلان الأقرب إلى غزة، فيما لا يزال ميناء أسدود مفتوحا على الرغم من فرضه قيودا على نقل البضائع الخطرة، ومنها المواد القابلة للاشتعال والمتفجرة.

وفي مذكرة للعملاء بتاريخ يوم الاثنين، اطلعت عليها رويترز، قالت "إيفرغرين" إنها أُبلغت "باستمرار الوضع غير الآمن" في ميناء أسدود منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وجاء في التحذير أنه "نظرا لأن الوضع خارج عن سيطرة شركة إيفرغرين، فإننا نعلن رسميا حالة القوة القاهرة".

وأضافت "جميع الشحنات التي كانت وجهتها الأصلية أسدود بإسرائيل سيتم تفريغها في ميناء حيفا، وبعدها يعتبر عقد النقل منتهيا وتتوقف جميع مسؤوليات الناقل".

وقُتل نحو 500 فلسطيني في قصف إسرائيلي لمستشفى بمدينة غزة أمس الثلاثاء مما أثار احتجاجات في الضفة الغربية وفي أنحاء الشرق الأوسط.

ثم ألغى الأردن قمة كان من المقرر أن يستضيفها مع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس.