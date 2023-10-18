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شعار هيئة تنمية الصادرات السعودية
شعار هيئة تنمية الصادرات السعودية
اقتصاد السعودية

38 شركة سعودية تشارك في معرض "جايتكس" بدبي

تحت هوية "صناعة سعودية"

دبي - العربية.نت
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تشارك هيئة تنمية الصادرات السعودية "الصادرات السعودية" تحت هوية "صناعة سعودية" في معرض جايتكس بدبي المقام خلال الفترة من 16 - 20 أكتوبر الجاري، بجناحٍ يضم 38 شركة سعودية تعمل في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، تستعرض أبرز الابتكارات والحلول التقنية المنافسة.

وتأتي مشاركة "الصادرات السعودية" استكمالًا لدورها في إبراز المنتجات والخدمات الوطنية في المحافل الدولية المتخصصة، والتي من شأنها أن تعزز من صادرات المملكة إلى الأسواق الواعدة، كما ستسهم المشاركة في توسيع نطاق أعمال الشركات الوطنية من خلال ربط المصدّرين بالمشترين المحتملين، والترويج للحلول والابتكارات التقنية في معرضٍ يعد ثالث أكبر معرض تقني في العالم.

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وتعد المشاركة في المعارض الدولية واحدة من سلسلة الخدمات التي تقدمها "الصادرات السعودية" لتحقق جهودها الرامية إلى رفع نسبة الصادرات غير النفطية إلى نحو 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بحلول عام 2030، وفق "واس" .

تغطية اكتتاب الأفراد في "سال" 16.1 مرة.. وتخصيص سهمين كحد أدنى أسواق المال سوق السعودية تغطية اكتتاب الأفراد في "سال" 16.1 مرة.. وتخصيص سهمين كحد أدنى

يذكر أن صادرات المملكة غير النفطية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة المستضيفة للمعرض بلغت خلال الأعوام الخمسة الماضية ما قيمته 177.7 مليار ريال، و احتل فيها قطاع السيارات قائمة القطاعات المصدّرة بقيمة إجمالية بلغت 9.8 مليارات ريال، يليه قطاع الآلات الثقيلة والإلكترونيات بقيمة إجمالية بلغت 9.3 مليارات ريال، ثم قطاع البتروكيماويات مسجلًا قيمة إجمالية بلغت 8.8 مليارات ريال.

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