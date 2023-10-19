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Kuwaitis buy fruits and vegetables at a market place on July 10, 2013 in downtown Kuwait City, on the first day of the Muslim fasting month of Ramadan. Tens of millions across the Muslim world fast from dawn to dusk and strive to be more pious and charitable during the month, which ends with the Eid holiday. AFP PHOTO YASSER AL-ZAYYAT
سوق للفاكهة والخضروات في الكويت- فرانس برس
اقتصاد الكويت

انخفاض معدل التضخم السنوي في الكويت إلى 3.73%

على نحو طفيف خلال سبتمبر

دبي - العربية.نت
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أفادت بيانات رسمية، اليوم الخميس، بانخفاض معدل التضخم السنوي في الكويت على نحو طفيف إلى 3.73% في سبتمبر/أيلول.

وكان معدل التضخم السنوي سجل في أغسطس/آب 3.82%.

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ومن بين أبرز المجموعات السلعية، سجلت أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات ارتفاعاً بنسبة 5.68% على أساس سنوي، فيما ارتفعت مجموعة الكساء 7.10%، كما زادت أسعار مجموعة السلع والخدمات المتنوعة 4.32%، بحسب "وكالة أنباء العالم العربي".

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وارتفعت أسعار مجموعة المطاعم والفنادق 3.54% بينما صعدت أسعار المجموعة الثقافية والترفيهية 3.14%.

وزادت أسعار مجموعة خدمات المسكن 3.13%.

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