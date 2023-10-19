اقتصاد الكويت
انخفاض معدل التضخم السنوي في الكويت إلى 3.73%
على نحو طفيف خلال سبتمبر
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أفادت بيانات رسمية، اليوم الخميس، بانخفاض معدل التضخم السنوي في الكويت على نحو طفيف إلى 3.73% في سبتمبر/أيلول.
وكان معدل التضخم السنوي سجل في أغسطس/آب 3.82%.
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ومن بين أبرز المجموعات السلعية، سجلت أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات ارتفاعاً بنسبة 5.68% على أساس سنوي، فيما ارتفعت مجموعة الكساء 7.10%، كما زادت أسعار مجموعة السلع والخدمات المتنوعة 4.32%، بحسب "وكالة أنباء العالم العربي".
وارتفعت أسعار مجموعة المطاعم والفنادق 3.54% بينما صعدت أسعار المجموعة الثقافية والترفيهية 3.14%.
وزادت أسعار مجموعة خدمات المسكن 3.13%.
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