أعلنت "الهيئة الملكية لمدينة الرياض" اليوم، الخميس، بدء المرحلة الرابعة من خدمة "حافلات الرياض" وذلك ضمن مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بالعاصمة السعودية.

ويهدف مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض إلى تعزيز خدمات النقل العام في المدينة، من خلال تطبيق أعلى المعايير الفنية والتقنية العالمية، التي تسهم في تحسين البيئة الحضرية.

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وأشارت الهيئة إلى أنه تم تسيير قرابة 631 ألف رحلة، نقلت من خلالها أكثر من 6 ملايين و310 آلاف راكب منذ إطلاق خدمة "حافلات الرياض" في شهر مارس/آذار الماضي من هذا العام، بحسب صحيفة "عكاظ".

وبإطلاق المرحلة الرابعة يصل إجمالي مسارات"حافلات الرياض" إلى 40 مساراً، تُخدم من قبل 614 حافلة، تغطي أكثر من 1632 محطة ونقطة توقف مختلفة، وتغطي 70% من إجمالي الشبكة البالغ طولها 1900 كيلومتر، حيث يواصل المشروع إطلاق المراحل المتبقية بهدف التشغيل الكامل لشبكة حافلات الرياض قبل نهاية العام الميلادي الحالي.

وتشمل المرحلة الرابعة إضافة سبعة مسارات جديدة، بهدف توسيع شبكة خدمات الحافلات، وتحسين تجربة النقل العام للمواطنين والمقيمين في المدينة، والمساهمة في تقليل الازدحام المروري وتحسين الكفاءة والمرونة في نقل الركاب عبر المدينة بدقة وأمان وراحة، وفقاً للهيئة.