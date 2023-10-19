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جيروم باول
الفيدرالي

رئيس الفيدرالي الأميركي: التضخم لا يزال مرتفعاً للغاية لكنه يتباطأ

أكد أن التوترات الجيوسياسية تشكل "مخاطر كبيرة" على الاقتصاد العالمي

دبي - العربية.نت
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قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) إن التضخم لا يزال مرتفعا للغاية في البلاد، وإن خفضه إلى المستوى المستهدف سيتطلب على الأرجح اقتصاداً وسوق عمل ينمو بشكل أبطأ.

وأشار جيروم باول إلى أن التضخم تباطأ بشكل ملحوظ في الولايات المتحدة مقارنة بما كان عليه الوضع قبل عام.

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لكنه حذر من عدم وضوح ما إذا كان التضخم يسير على الطريق الصحيح للعودة إلى هدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس".

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وقال باول في تصريحات لـ "النادي الاقتصادي بنيويورك"، إن "بضعة أشهر من البيانات الجيدة ليست سوى بداية لما سيتطلبه الأمر لبناء الثقة في تحرك نسبة التضخم نحو هدفنا بشكل مستدام".

وأضاف "لا نستطيع معرفة إلى متى ستستمر هذه القراءات المنخفضة أو أين سيستقر التضخم خلال الأرباع المقبلة".

وفي سياق متصل، قال جيروم باول، إن التوترات الجيوسياسية تشكل "مخاطر كبيرة" على نشاط الاقتصاد العالمي، وفقا لـ"فرانس برس".

وأضاف باول خلال مؤتمر في نيويورك أن تداعيات هذه التوترات "تبقى غير معروفة".

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