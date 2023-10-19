صندوق الاستثمارات العامة يعلن إتمام إصدار صكوك بـ3.5 مليار دولار

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، اليوم إتمام تسعير طرحه الأول من الصكوك الدولية المقوّمة بالدولار، حيث بلغ إجمالي الطرح 3.5 مليار دولار أميركي (أكثر من 13 مليار ريال).

وتوزعت الصكوك على شريحتين، الأولى بقيمة 2.25 مليار دولار (ما يعادل 8.4 مليار ريال)، لصكوك مدتها 5 سنوات، تستحق عام 2028، والشريحة الثانية بقيمة 1.25 مليار دولار (ما يعادل 4.69 مليار ريال)، لصكوك مدتها 10 سنوات، تستحق عام 2033.

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وسوف يدرج الطرح في سوق الأوراق المالية الدولية في بورصة لندن، وتجاوزت نسبة التغطية سبعة أضعاف إجمالي الإصدار، ما يعكس ثقة المستثمرين في الصندوق. وسيتم توجيه عائدات الطرح لأغراض الصندوق العامة.

وتمثل القروض وأدوات الدين واحدة من مصادر تمويل صندوق الاستثمارات العامة، إلى جانب زيادة رأس المال عن طريق الدولة، والأصول المملوكة للحكومة التي تُحوّل ملكيتها للصندوق، وعوائد الاستثمارات.

ويأتي إصدار الصكوك ضمن برنامج الصكوك الدولية حديث الإنشاء من قبل صندوق الاستثمارات العامة، وذلك عقب إصدار الصندوق لسندات خضراء من خلال استراتيجية تمويل الصندوق متوسطة المدى بقيمة 8.5 مليار دولار (ما يعادل 30.87 مليار ريال) موزعة على طرحين في عامي 2022م و2023م تضم سندات خضراء تصدر لأول مرة لمئة عام، وأول سندات خضراء يصدرها صندوق ثروة سيادي، وحصوله على قرض مجمّع بقيمة 17 مليار دولار (ما يعادل 63.75 مليار ريال) في نوفمبر 2022م، ضمن استراتيجيته لتنويع مصادر تمويله.