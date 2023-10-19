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صندوق التنمية الزراعية
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اقتصاد السعودية

صندوق التنمية الزراعية السعودي يتيح قروضاً تمويلية بـ 3.8 مليارات ريال في عسير

عبر 66 ألف قرض بهدف تحقيق الأمن الغذائي

أبها - واس
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ساهم صندوق التنمية الزراعية في تمويل 66 ألف قرض بمنطقة عسير منذ تأسيسه بقيمة بلغت 3.8 مليارات ريال حتى نهاية 2022م؛ بهدف تحقيق الأمن الغذائي من خلال تمويل الإنتاج المحلي وسلسلة الإمداد، ورفع نسبة المحتوى المحلي وتطوير التسويق والخدمات الزراعية، ودعم التنمية الريفية الزراعية المستدامة.

وأظهرت بيانات إحصائية للصندوق، تصدّر تمويل المشاريع المتخصصة ذات البعد الإستراتيجي قائمة الدعم حيث حظي قطاع الدواجن بتمويل بلغ مليار ريال لعدد 233 مشروعًا في جدود الدجاج اللاحم وأمهات الدجاج اللاحم ومشاريع البيض المخصب، يليه البيوت المحمية بقيمة 9.2 ملايين ريال لأربعة مشاريع ومشروع واحد للاسترزاع السمكي بقيمة 12.8 مليون ريال.

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وبين الصندوق أن هذا الدعم يأتي سعيًا لاستثمار الموارد الاقتصادية لبناء هياكل إنتاجية تسهم مباشرة في الأمن الغذائي الوطني.

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