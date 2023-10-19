مسؤول: متوسط احتياطي مصر من السلع الأساسية يتجاوز 6 أشهر

قال مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية الدكتور إبراهيم عشماوي، إن الوزارة نجحت في توفير مخزون احتياطي من السلع الأساسية يكفي لمدة 6 أشهر في المتوسط تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باستمرار تأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الغذائية.

وأوضح عشماوى، في بيان اليوم الخميس، أن أنشطة التجارة الداخلية سواء أنشطة تجارة الجملة أو أنشطة تجارة التجزئة إضافة إلى أنشطة التجارة الإلكترونية قد نجحت بضخ استثمارات جديدة خلال العام الماضي 2022-2023 تتعدى الـ 5 مليارات جنيه.

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وأضاف أن السوق المصرية قد شهدت عدة افتتاحات واسعة لأنشطة التجارة على مدار الـ 9 سنوات الماضية، حيث استطاع نشاط قطاع التجارة الداخلية خلال تلك الفترة الوصول إلى ما يتعدى الـ 7 تريليون جنيه، وهو ما يمثل إنجازا ضخمًا بكافة المقاييس العالمية، وخاصة خلال الأعوام الثلاثة الماضية التي عانت من ندرة التوسعات في هذا القطاع وتخوف البعض من ضخ رؤوس أموال جديدة.

وافتتح مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية الدكتور إبراهيم عشماوي، الفرع الـ24 لسلسلة محلات "سبينيس مصر" بمدينة العبور والذي تقدر استثماراته بنحو 50 مليون جنيه.

وصرح عشماوي، أن الفرع الجديد يقع بمحافظة القليوبية في مدينة العبور وبمحيط مدينة القاهرة ليكون أول الفروع في خطة توسعات سلسلة سبينيس هذا العام، والتي بدأت في النصف الثاني من عام 2023، والتي تشمل حسب المخطط الوصول بعدد الفروع الجديدة إلى 8 فروع قبل نهاية العام المالي في يونيو من عام 2024 وباستثمارات إجمالية تقدر بـ 320 مليون جنيه خلال العام المالي.

ويأتي الفرع الجديد لـ "سبينيس مصر" والذي يقع على محور العبور الرئيسي أمام أرض الجولف بالعبور على مساحة 1100 متر مربع وباستثمارات تمويلية وتشغيلية تقدر بـ 50 مليون جنيه، مدفوعًا بنجاحات قطاع تجارة التجزئة من ناحية وتوسعاتها في السوق المصرية من ناحية أخرى.