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مصر تتطلع للحصول على تمويلات من "بنك التنمية" التابع لـ"بريكس"

في مشروعات للطاقة المتجددة

القاهرة - العربية.نت
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أبدى رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، تطلعه إلى مشاركة بنك التنمية الجديد التابع لتجمع بريكس في تمويل مشروعات بلاده المتسقة مع مبادرة الحزام والطريق لاسيما في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ونقل بيان لرئاسة مجلس الوزراء المصري عن مدبولي قوله، إن من بين تلك المشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء وغيرها، موضحاً أن مصر وضعت بالفعل استراتيجية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، بحسب "وكالة أنباء العالم العربي".

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وأضاف البيان أن مدبولي أكد خلال لقاء مع ديلما روسيف رئيسة البنك على هامش الدورة الثالثة لمنتدى دول مبادرة الحزام والطريق أن مصر ستكون عضوا نشيطا وفعالا في البنك موضحا أنه يجري إعداد خطة واستراتيجية لتحديد أوجه التعاون مع تجمع بريكس والبنك التابع له.

ويسعى تجمع بريكس، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء والتبادل التجاري بالعملات المحلية.

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