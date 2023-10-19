مصر والصين توقعان مذكرة تفاهم في مجال مبادلة الديون

قال مجلس الوزراء المصري في بيان، اليوم الخميس، إن مصر والصين وقعتا مذكرة تفاهم في مجال مبادلة الديون من أجل تنفيذ مشروعات تنموية.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال مبادلة الديون من أجل تنفيذ مشروعات تنموية، والتي تعد إحدى الأدوات التمويلية المبتكرة التي تعمل على دعم جهود الحكومة المصرية بالشراكة مع الجانب الصيني لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال استخدام شرائح من المديونية الصينية لتنفيذ مشروعات تنموية يتفق عليها الجانبان.

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ويأتي توقيع مذكرة التفاهم في ظل رغبة البلدين في استكشاف آفاق ومجالات جديدة للتعاون، وذلك لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين. كما يعكس توقيع مذكرة التفاهم في مجال مبادلة الديون من أجل التنمية، حرص الجانبان على تعزيز أواصر التعاون البناء القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة بين مصر والصين، حيث تمثل العلاقات الاقتصاية بين البلدين نموجاً فعالاً للتعاون الجنوب -الجنوب.

يذكر أن مصر انخرطت بالشراكة مع كل من إيطاليا منذ عام 2001 وألمانيا من عام 2011 في تنفيذ برامج مبادلة الديون مقابل تنفيذ مشروعات تنموية، لتعزيز جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة.

ووقعت مذكرة التفاهم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي في مصر، ولو تشاو هوي، رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي

كان الرئيس الصيني شي جين بينغ قد عبر خلال محادثات مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، عن تشجيع الشركات الصينية القوية على الاستثمار في مصر، ورحب بدخول المزيد من المنتجات المصرية عالية الجودة إلى السوق الصينية.

وقال الرئيس الصيني خلال المحادثات، إن الصين ترغب في العمل مع مصر لتعزيز التعاون في البنية التحتية والتكنولوجيا الزراعية والطاقة المتجددة.

وأكد لرئيس الوزراء المصري، على هامش مشاركته في أعمال الدورة الثالثة لمنتدى "الحزام والطريق" في بكين، أن الصين تدعم مصر في اتخاذ مسار تنموي يناسب ظروفها.