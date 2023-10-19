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الشرق الأوسط

"ستاندرد آند بورز": الحرب في غزة تزيد الضغط على تقييم المخاطر الجيوسياسية عالمياً

الوكالة تتوقع اقتصار الحرب على إسرائيل وغزة

دبي - العربية.نت
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قالت ستاندرد آند بورز، إن اندلاع الحرب في غزة يزيد من الضغط على تقييم الوكالة للمخاطر الجيوسياسية عالميا، وهو ما يضاعف الضغط على العلاقات الدولية المتعلقة بالحرب الروسية في أوكرانيا والعلاقة المتوترة بين الصين والولايات المتحدة.

وأضافت الوكالة أن الخطر الرئيسي في حالة توسيع نطاق الحرب هو إمكانية حدوث صدمة في إمدادات الطاقة مما قد يشعل التضخم ويؤثر على النشاط الاقتصادي.

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كما قد يتأثر قطاعا السفر والسياحة وسط مخاوف من امتداد الصراع إلى مناطق أخرى.

لكن ستاندرد آند بورز توقعت أن تقتصر الحرب إلى حد كبير على إسرائيل وغزة، مما يحد من التأثير الجغرافي والائتماني لها.

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