السعودية وإندونيسيا توقّعان مذكرة تفاهم للاعتراف المتبادل بشهادات الحلال
مسؤول: الاقتصاد الإسلامي عالميًا يحظى بفرص واعدة
وقعت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، الخميس، مذكرة تفاهم مع وكالة ضمان المنتجات الحلال في جمهورية إندونيسيا للاعتراف المتبادل بشهادات الحلال.
ومثّل "الهيئة" في التوقيع معالي الرئيس التنفيذي الدكتور هشام بن سعد الجضعي، فيما مثّل الجانب الإندونيسي رئيس مجلس إدارة وكالة ضمان المنتجات الحلال، محمد عقيل إرحم.
وتهدف هذه المذكرة إلى تطوير إجراءات تقييم المطابقة والمواصفات القياسية واللوائح الفنية لإصدار شهادات الحلال، والاعتراف المتبادل بين الطرفين للمنتجات المحلية المصدرة بين بلديهما، كما تشمل تبادل الخبرات والمعارف في مجال التدريب والبحث والتحاليل المخبرية للحلال.
وشدد الجضعي على أن "الغذاء والدواء" ممثلةً في المركز السعودي للحلال تعمل على بناء منظومة موحدة للجهات المانحة لشهادات الحلال في جميع دول العالم، وتمثل ذلك في توقيع مذكرة تعاون مع مركز التنمية الإسلامية الماليزية "جاكيم" والمعهد المغربي للتقييس التابع لوزارة التجارة والصناعة والاقتصاد الأخضر والرقمي للاعتراف المتبادل بشهادات الحلال.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء : "المؤشرات تفيد أن الاقتصاد الإسلامي عالميًا يحظى بفرص واعدة، وحجم الاقتصاد الإسلامي في نمو كبير".
يذكر أن المركز السعودي لحلال، أحد مبادرات برنامج التحول الوطني، وتسهم الشهادات التي يمنحها في تسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير، إضافةً إلى دعم تصدير المنتجات المحلية للمنافسة في الأسواق العالمية.
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