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(رويترز) وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي
(رويترز) وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي
الشرق الأوسط

وزير مالية اليابان: تزايد حالة عدم اليقين في الاقتصاد بسبب الصراع في الشرق الأوسط

أكد أنه يتعين على اليابان أن تراقب عن كثب الأسواق المالية

طوكيو - رويترز
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قال وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي، اليوم الجمعة، إن حالة عدم اليقين تتزايد بشأن اقتصاد اليابان والاقتصاد العالمي بسبب الصراع في الشرق الأوسط.

وتابع سوزوكي للصحافيين بعد اجتماع لمجلس الوزراء، أنه يتعين على اليابان أن تراقب عن كثب الأسواق المالية، بما في ذلك النفط والأسهم.

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يشار إلى أن وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية وضعت تصنيف إسرائيل، وهو عند A1، قيد المراجعة لخفض محتمل، وأرجعت هذا إلى الصراع العسكري الدائر مع حركة حماس.

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وقالت موديز "بينما قد يكون لصراع قصير الأمد تأثير على الائتمان، فإنه كلما طال أمد الصراع العسكري وزادت حدته زاد تأثيره على فعالية السياسات والمالية العامة والاقتصاد".

وسجلت تكلفة التأمين على ديون الحكومة الإسرائيلية باستخدام ما يعرف بمبادلات مخاطر الائتمان السيادي قفزة كبيرة. ويستخدم المستثمرون مبادلات مخاطر الائتمان إما كأداة للحماية أو للمضاربة، وفي الأسبوع الماضي ارتفعت تكلفة شراء المبادلات لإسرائيل 80%.

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