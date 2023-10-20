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موانئ السعودية
الموانئ السعودية
اقتصاد السعودية

"موانئ" السعودية تنشئ منطقة لوجستية بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بقيمة مليار ريال

المنطقة ستوفر 15 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة

دبي - العربية.نت
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أعلنت الهيئة العامة السعودية للموانئ "موانئ" يوم الخميس، توقيع عقد إنشاء منطقة لوجستية متكاملة مع الشركة السعودية العالمية للموانئ في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بقيمة استثمارية مليار ريال (نحو 266.6 مليون دولار).

وقالت "موانئ" في بيان إن المساحة الإجمالية للمنطقة تصل إلى مليون متر مربع، مشيرة إلى أنها ستوفر 15 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

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وأضافت الهيئة أن المنطقة المزمع إنشاؤها سترفع إجمالي عدد المناطق اللوجستية في الموانئ التابعة للهيئة إلى 12 منطقة "مما يسهم في تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي"، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

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