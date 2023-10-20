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موديز
موديز للتصنيفات الائتمانية
الشرق الأوسط

"موديز" تضع تصنيف إسرائيل قيد المراجعة لخفض محتمل

الوكالة أرجعت هذا إلى الصراع العسكري الدائر مع حركة حماس

دبي - العربية.نت
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وضعت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية يوم الخميس، تصنيف إسرائيل، وهو عند A1، قيد المراجعة لخفض محتمل، وأرجعت هذا إلى الصراع العسكري الدائر مع حركة حماس.

وقالت موديز "بينما قد يكون لصراع قصير الأمد تأثير على الائتمان، فإنه كلما طال أمد الصراع العسكري وزادت حدته زاد تأثيره على فعالية السياسات والمالية العامة والاقتصاد".

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وسجلت تكلفة التأمين على ديون الحكومة الإسرائيلية باستخدام ما يعرف بمبادلات مخاطر الائتمان السيادي قفزة كبيرة. ويستخدم المستثمرون مبادلات مخاطر الائتمان إما كأداة للحماية أو للمضاربة، وفي الأسبوع الماضي ارتفعت تكلفة شراء المبادلات لإسرائيل 80%.

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ولم يسبق من قبل خفض تصنيف إسرائيل من جانب أي من وكالات التصنيف الثلاث الرئيسية وهي ستاندرد اند بورز غلوبال وموديز وفيتش.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع وضعت وكالة فيتش إسرائيل تحت المراجعة السلبية وحذرت من أن أي تصعيد كبير للصراع قد يؤدي إلى خفض التصنيف.

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