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اقتصاد مصر

مصر تفرج عن بضائع مستوردة بـ56.7 مليار دولار منذ بداية 2023

وزير المالية: مصر حريصة على تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع الاستراتيجية

دبي - العربية.نت
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قال وزير المالية المصري محمد معيط، إنه تم الإفراج عن بضائع مستوردة من الخارج بقيمة 56.7 مليار دولار في الفترة من مطلع يناير إلى منتصف أكتوبر من العام 2023.

وأضاف الوزير في بيان، اليوم السبت، إن هذه البضائع تنوعت إلى سلع استراتيجية بقيمة 15.1 مليار دولار، ومستلزمات وخدمات للإنتاج بقيمة 26.2 مليار دولار؛ بما يعكس جهود تقليص زمن الإفراج، وتقليل تكاليف عملية الاستيراد والتصدير، وتحفيز الاستثمار، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.

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وأفاد الوزير: "أننا حريصون على تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع الاستراتيجية والأدوية، والمواد البترولية والوقود، ومستلزمات الإنتاج للقطاعات ذات الأولوية؛ بما يسهم في تيسير حركة التجارة ودوران عجلة الإنتاج ودعم الصناعة الوطنية، وتأمين المخزون الاستراتيجي للدولة، وزيادة حجم المعروض من السلع الأساسية في الأسواق المحلية".

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قال الوزير، إنه تم تشكيل لجان دائمة وفرق دعم فني لتيسير الإجراءات الجمركية بمختلف المنافذ والموانئ، موضحا حرص الحكومة على جعل مصر مركزًا إقليميًا لتجارة الترانزيت وتعزيز المسار الوطنى لتحفيز الصادرات حيث جاءت التعديلات الأخيرة لبعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك لتعظيم سبل الحوكمة وتبسيط الإجراءات الجمركية.

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