اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
العاصفة المدارية تيج
العاصفة المدارية تيج
اقتصاد عمان

إغلاق ميناء صلالة العماني بسبب الإعصار "تيج"

يتمركز جنوبي غرب بحر العرب

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قالت إدارة ميناء صلالة العماني إنها قررت إغلاق الميناء مؤقتا اليوم الأحد، لتأثر المحافظة بالإعصار (تيج) بعد إصدار الأرصاد الجوية تحذيراً من اقترابها من سواحل سلطنة عمان.

وقالت الأرصاد الجوية إن الإعصار "تيج" يتمركز جنوبي غرب بحر العرب ويبعد عن سواحل السلطنة 690 كيلومترا وتقدر سرعة الرياح في مركزه من 64 إلى 82 عقدة.

مادة اعلانية

وأضافت أن التوقعات تشير إلى بدء التأثير المباشر للإعصار على محافظتي ظفار والوسطى مساء الأحد وصباح الاثنين، وفق ما نقلته "وكالة أنباء العالم العربي".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العربية ترافق قافلة المساعدات الأولى إلى غزة بعد 15 يوم من الحرب العربية ترافق قافلة المساعدات الأولى إلى غزة بعد 15 يوم من الحرب
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط