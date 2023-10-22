اقتصاد عمان
إغلاق ميناء صلالة العماني بسبب الإعصار "تيج"
يتمركز جنوبي غرب بحر العرب
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قالت إدارة ميناء صلالة العماني إنها قررت إغلاق الميناء مؤقتا اليوم الأحد، لتأثر المحافظة بالإعصار (تيج) بعد إصدار الأرصاد الجوية تحذيراً من اقترابها من سواحل سلطنة عمان.
وقالت الأرصاد الجوية إن الإعصار "تيج" يتمركز جنوبي غرب بحر العرب ويبعد عن سواحل السلطنة 690 كيلومترا وتقدر سرعة الرياح في مركزه من 64 إلى 82 عقدة.
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وأضافت أن التوقعات تشير إلى بدء التأثير المباشر للإعصار على محافظتي ظفار والوسطى مساء الأحد وصباح الاثنين، وفق ما نقلته "وكالة أنباء العالم العربي".
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