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ريشي سوناك - رويترز
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك - رويترز
اقتصاد بريطانيا

الحكومة البريطانية تدرس إجراء تخفيضات ضريبية

تشمل الضريبة العقارية وأخرى على ذوي الدخل المرتفع

دبي - العربية.نت
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قالت صحف بريطانية إن رئيس الوزراء ريشي سوناك يدرس خفض الضريبة العقارية وضرائب أخرى على ذوي الدخل المرتفع، وذلك لجذب أصوات الناخبين بعد هزيمة حزب المحافظين في انتخابات فرعية مؤخرا.

وذكرت صحيفة "التايمز" أن المحافظين يعتزمون إدراج خفض الضريبة العقارية على جدول حملة الانتخابات العامة المقبلة إذا تحسن الاقتصاد، أو إلغاء ضريبة الإرث إذا كان ذلك أكثر إيجابية على أصوات الناخبين.

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ومع فوز حزب العمال المعارض على المحافظين مرتين في انتخابات فرعية جرت مؤخرا تزداد حظوظ الحزب في الوصول لسدة الحكم للمرة الأولى منذ 2010.

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