اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
اقتصاد السعودية

انطلاق فعاليات منتدى الاستثمار "السعودي – الكوري".. اليوم

توقيع 71 اتفاقية بين الطرفين

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

تنطلق اليوم في العاصمة السعودية الرياض، فعاليات منتدى الاستثمار السعودي الكوري لبحث العلاقات الاستثمارية المتبادلة بين الدولتين.

ويأتي انعقاد المنتدى على هامش زيارة رئيس جمهورية كوريا إلى السعودية يون سيوك يول.

مادة اعلانية

ويشمل جدول أعمال منتدى الاستثمار السعودي الكوري جلسات على المستوى الوزاري وجلسات عامة فضلا عن الاجتماعات الثنائية. ومن المتوقع توقيع 71 اتفاقية بين الطرفين.

يذكر أنه تم في وقت سابق إنشاء صندوق مشترك للشركات الناشئة بقيمة 160 مليون دولار يهدف إلى دعم الاستثمار المتبادل بين البلدين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العربية ترافق قافلة المساعدات الأولى إلى غزة بعد 15 يوم من الحرب العربية ترافق قافلة المساعدات الأولى إلى غزة بعد 15 يوم من الحرب
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط