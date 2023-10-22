اقتصاد السعودية
انطلاق فعاليات منتدى الاستثمار "السعودي – الكوري".. اليوم
توقيع 71 اتفاقية بين الطرفين
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تنطلق اليوم في العاصمة السعودية الرياض، فعاليات منتدى الاستثمار السعودي الكوري لبحث العلاقات الاستثمارية المتبادلة بين الدولتين.
ويأتي انعقاد المنتدى على هامش زيارة رئيس جمهورية كوريا إلى السعودية يون سيوك يول.
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ويشمل جدول أعمال منتدى الاستثمار السعودي الكوري جلسات على المستوى الوزاري وجلسات عامة فضلا عن الاجتماعات الثنائية. ومن المتوقع توقيع 71 اتفاقية بين الطرفين.
يذكر أنه تم في وقت سابق إنشاء صندوق مشترك للشركات الناشئة بقيمة 160 مليون دولار يهدف إلى دعم الاستثمار المتبادل بين البلدين.
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