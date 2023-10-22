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علما السعودية وكوريا الجنوبية
علما السعودية وكوريا الجنوبية
اقتصاد السعودية

توقيع 52 مذكرة تفاهم خلال منتدى الاستثمار السعودي الكوري

في مجالات تشمل السيارات والتطوير العقاري وتحلية المياه والطاقة المتجددة والسياحة

دبي - العربية.نت
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شهد منتدى الاستثمار السعودي الكوري، اليوم الأحد، توقيع 52 مذكرة تفاهم بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في مجالات عدة تشمل السيارات والتطوير العقاري وتحلية المياه والطاقة المتجددة والسياحة وسلاسل الإمداد والتكنولوجيا وغيرها.

وانطلقت فاعليات المنتدى في العاصمة السعودية الرياض، اليوم، لبحث العلاقات الاستثمارية المتبادلة بين الدولتين.

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ويأتي انعقاد المنتدى على هامش زيارة رئيس جمهورية كوريا الجنوبية إلى السعودية "يون سوك يول".

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ويشمل جدول أعمال منتدى الاستثمار السعودي الكوري جلسات على المستوى الوزاري وجلسات عامة فضلا عن الاجتماعات الثنائية. ومن المتوقع توقيع 71 اتفاقية بين الطرفين.

وفي وقت سابق تم إنشاء صندوق مشترك للشركات الناشئة بقيمة 160 مليون دولار يهدف إلى دعم الاستثمار المتبادل بين البلدين.

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