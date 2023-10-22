اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
اقتصاد فرنسا

صندوق النقد يشكك في خفض فرنسا العجز المالي إلى 2.7% بحلول 2027

وزير المالية الفرنسي يتوقع عجزاً عند 4.4% العام المقبل

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، بيير أوليفييه جورنتشاس، إنه سيكون من الصعب على فرنسا الالتزام بهدف خفض العجز المالي إلى 2.7% بحلول 2027 إذا استمرت الحكومة بالسياسات الحالية، مضيفا أنه يجب بذل المزيد من الجهد وتسريع العملية.

ومن المتوقع أن تقوم الحكومة بخفض الإنفاق في السنوات المقبلة لكن التوقعات تشير إلى أن العجز لن ينخفض دون السقف المحدد من قبل الاتحاد الأوروبي عند 3% من الناتج المحلي الإجمالي حتى العام 2027.

مادة اعلانية

ويتوقع وزير المالية الفرنسي عجزا عند 4.4% العام المقبل.

السعودية تستحوذ على 50% من حجم ترسية المشاريع في دول مجلس التعاون قصص اقتصادية اقتصاد الخليج السعودية تستحوذ على 50% من حجم ترسية المشاريع في دول مجلس التعاون

يذكر أنه تم تعليق قواعد الاتحاد الأوروبي خلال جائحة كوفيد ثم مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وتم السماح للحكومات بمزيد من الإنفاق حتى نهاية العام الجاري.

من جانب آخر قال كبير الاقتصاديين في صندوق النقد،إنه من المبكر للبنوك المركزية الكبرى البدء بخفض الفائدة لأن التضخم ما زال بعيدا من المستهدفات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يتهم ناشطة سويدية بالانتماء لـداعش.. لماذا؟ المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يتهم ناشطة سويدية بالانتماء لـداعش.. لماذا؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط