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وزير الصناعة السعودي بندر الخريف
وزير الصناعة السعودي بندر الخريف
اقتصاد السعودية

الخريف: السعودية نجحت بتحويل 60% من منتجات الألمنيوم لمنتجات عالية القيمة

أكد قدرة المملكة على أن تكون أهم بلدان العالم في مجال سلاسل الإمداد

دبي - العربية.نت
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أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف، أن المملكة تراهن على أن تكون أحد أهم بلدان العالم في مجال سلاسل الإمداد العالمية، والعمل على إيجاد الحلول للتحديات التي تواجهها، وذلك استنادًا إلى مزاياها المتمثلة في الثروات الطبيعية والموقع الاستراتيجي المميز، وقدراتها البشرية.

وأضاف الوزير خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان "قيادة موجة جديدة من الاستثمارات في سلاسل الإمداد المستدامة"، والتي أقيمت خلال أعمال مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية في مدينة الرياض، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة حددت 12 قطاعًا صناعيًا استراتيجيًّا، وهناك برنامج واضح لمشاركة المملكة في سلاسل الإمداد لكل قطاع من هذه القطاعات.

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وأوضح أن منظومة الصناعة والثروة المعدنية تسعى لتعظيم الاستفادة الاقتصادية من الموارد الطبيعية، وتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

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وأشار الخريف إلى أن المملكة حققت نقلة نوعية خلال فترة قصيرة في قطاع صناعة السيارات، كما أنها لاعب مهم جدًا في قطاع البتروكيماويات، ونجحت بتحويل أكثر من 60% من منتجات الألمنيوم إلى منتجات عالية القيمة خاصة في قطاع صناعة السيارات وأجزاء من الطائرات.

وبين الوزير أن الوزارة تعمل على تحويل المواد التعدينية الطبيعية إلى منتجات صناعية ذات قيمة عالية، وليس فقط الاكتفاء بتصدير المواد الخام، عادًّا جائحة كورونا قد اختصرت الزمن في بناء القدرات الصناعية الكبيرة داخل المملكة، وتقوية سلاسل الإمداد المحلية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

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