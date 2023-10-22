اقتصاد الصين
الصين وأستراليا تتوصلان إلى توافق بشأن تسوية نزاع تجاري
يتعلق بصناعة النبيذ وأبراج طاقة الرياح
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توصلت الصين وأستراليا إلى توافق بشأن تسوية النزاعات محل الاهتمام المشترك، من بينها النزاعات المتعلقة بصناعة النبيذ وأبراج طاقة الرياح، بطريقة مناسبة، وفقا لإطار منظمة التجارة العالمية، حسبما ذكر متحدث باسم وزارة التجارة اليوم الأحد.
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية إن بلاده مستعدة للعمل مع أستراليا لتعزيز التنمية المستقرة والسليمة للعلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية من خلال الحوارات والمشاورات وأن البلدين شريكين تجاريين مهمين في التجارة بالنسبة لبعضهما البعض وفق ما أفادت وكالة "شينخوا" الصينية.
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