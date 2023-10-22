اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
علما الصين وأستراليا
علما الصين وأستراليا
اقتصاد الصين

الصين وأستراليا تتوصلان إلى توافق بشأن تسوية نزاع تجاري

يتعلق بصناعة النبيذ وأبراج طاقة الرياح

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

توصلت الصين وأستراليا إلى توافق بشأن تسوية النزاعات محل الاهتمام المشترك، من بينها النزاعات المتعلقة بصناعة النبيذ وأبراج طاقة الرياح، بطريقة مناسبة، وفقا لإطار منظمة التجارة العالمية، حسبما ذكر متحدث باسم وزارة التجارة اليوم الأحد.

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية إن بلاده مستعدة للعمل مع أستراليا لتعزيز التنمية المستقرة والسليمة للعلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية من خلال الحوارات والمشاورات وأن البلدين شريكين تجاريين مهمين في التجارة بالنسبة لبعضهما البعض وفق ما أفادت وكالة "شينخوا" الصينية.

مادة اعلانية
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العربية ترافق قافلة المساعدات الأولى إلى غزة بعد 15 يوم من الحرب العربية ترافق قافلة المساعدات الأولى إلى غزة بعد 15 يوم من الحرب
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط