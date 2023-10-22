"دي بي ورلد" توقع عقد امتياز لتشغيل ميناء دار السلام في تنزانيا لمدة 30 عاماً

وقعت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"عقد امتياز لتشغيل ميناء دار السلام في تنزانيا لمدة 30 عاما، بهدف ربط تنزانيا والمنطقة بالأسواق العالمية.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي في بيان، اليوم الأحد، إن المجموعة سوف تستثمر أكثر من 250 مليون دولار أميركي مبدئياً لتحديث الميناء، ويمكن أن يرتفع حجم الاستثمار إلى مليار دولار خلال فترة الامتياز، إلى جانب المشاريع اللوجستية في المناطق النائية في إفريقيا جنوب الصحراء.

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وستتولى "دي بي ورلد" التعامل مع البضائع المدحرجة والبضائع السائبة والعامة والحاويات لتلبية الطلب التجاري المستقبلي من شرق وجنوب إفريقيا، وربط المناطق بالأسواق العالمية وفقا البيان الذي اطلعت عليه "العربية.نت".

وستقوم مجموعة "دي بي ورلد" باستثمارات مستقبلية في تحديث الميناء، بما في ذلك الاستثمارات المرتقبة في مستودعات التخزين التي يمكن التحكم بدرجة حرارتها لتعزيز القطاع الزراعي في تنزانيا، فضلاً عن زيادة الاتصال بالخدمات اللوجستية المرتبطة بالسكك الحديدية.

ومن المرتقب أن تشمل الاستثمارات أيضًا التطوير المستقبلي لمنطقة اقتصادية خاصة وقطاع الخدمات اللوجستية الأوسع للميناء، مما سيعزز دور تنزانيا وتأثيرها على مستقبل التجارة العالمية.