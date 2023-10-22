مسؤول: خسائر شبكة كهرباء غزة تجاوزت 30 مليون دولار

كشف مسؤول في سلطة الطاقة الفلسطينية اليوم الأحد عن أن إسرائيل هددت بقصف محطة توليد الكهرباء في غزة حال تشغيلها، مشيرا إلى أن مصادر الطاقة في قطاع غزة حاليا وصلت إلى مستوى صفر.

وقال رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية ظافر ملحم في تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) "خسائر شبكة الكهرباء في قطاع غزة تجاوزت 30 مليون دولار حتى اللحظة".

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أضاف "مصادر الطاقة في غزة صفر، ووصلنا تهديد عبر بعض الدول في حال تم تشغيل محطة التوليد سيتم قصفها، و الجانب الإسرائيلي يرفض دخول الوقود للمستشفيات أو محطة توليد الكهرباء، وكل الوقود المُخزّن انتهى".

وتابع "على أبعد حد اليوم أو غدا، سيكون قطاع غزة خاليا من الوقود المخزن مسبقا، و أرسلنا بعض المناشدات عبر الوسطاء والدول الصديقة للجانب الإسرائيلي لإدخال الوقود لمنع وقوع كارثة إنسانية بسبب توقف الكهرباء، خاصة أن المستشفيات تحتاجها بشدة لوجود عدد كبير من المرضى الذين يحتاجون أجهزة طبية".