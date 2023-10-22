"هيونداي" الكورية تبني مصنع سيارات بالسعودية بالاشتراك مع "PIF"

قال رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، اليوم الأحد، إن مجموعة هيونداي موتور الكورية الجنوبية وافقت على بناء مصنع للسيارات في السعودية بالاشتراك مع صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي للمملكة.

وكان يون يتحدث في الرياض حيث وقع صندوق الاستثمارات العامة و"هيونداي" الاتفاق.

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وذكرت وزارة الصناعة بكوريا الجنوبية في بيان أن الطاقة الإنتاجية السنوية للمصنع ستبلغ 50 ألف سيارة تعمل بالكهرباء والغاز وسيكون هذا أول مصنع سيارات كوري جنوبي في الشرق الأوسط، بحسب "رويترز".

وتشرع مجموعة هيونداي موتور، ثالث أكبر شركة سيارات في العالم من حيث المبيعات، في بناء مصنع بالسعودية بينما تحاول تنويع

اقتصادها بعيدا عن النفط وتهدف إلى إنتاج أكثر من 300 ألف سيارة سنويا بحلول عام 2030.

وقال يون إن أولى السيارات من خط الإنتاج ستطرح في 2026.

ولم يكن هناك تفاصيل محددة عن موقع المصنع أو النماذج التي ستصنع هناك.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن يون وولي العهد السعودي وقعا عدة اتفاقات تشمل إقامة شراكات استراتيجية والتعاون في مجال الهيدروجين "الأخضر".

وشهد منتدى الاستثمار السعودي الكوري، اليوم الأحد، توقيع 52 مذكرة تفاهم بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في مجالات عدة تشمل السيارات والتطوير العقاري وتحلية المياه والطاقة المتجددة والسياحة وسلاسل الإمداد والتكنولوجيا وغيرها.

وانطلقت فعاليات المنتدى في العاصمة السعودية الرياض، اليوم، لبحث العلاقات الاستثمارية المتبادلة بين الدولتين.

ويشمل جدول أعمال منتدى الاستثمار السعودي الكوري جلسات على المستوى الوزاري وجلسات عامة فضلا عن الاجتماعات الثنائية. ومن المتوقع توقيع 71 اتفاقية بين الطرفين.