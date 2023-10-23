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اقتصاد

أستراليا: بعض دول الشرق الأوسط رفعت فترة صلاحية واردات اللحوم

بدعم من تحسينات على التعبئة والتغليف والتبريد

دبي - العربية.نت
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قالت أستراليا اليوم الاثنين، إن مجموعة من دول الشرق الأوسط زادت الحد الأقصى لفترة الصلاحية التي ستقبلها للحوم الحمراء المبردة المستوردة ما يجعل شحن لحوم الأبقار والضأن إلى المنطقة أسهل وأرخص بالنسبة لأستراليا.

ورفع مجلس التعاون الخليجي، الذي يضم البحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والسعودية والإمارات، الحد الأقصى لصلاحية تخزين اللحوم المبردة ومنتجات اللحوم المبردة المعبأة بالإفراغ إلى 120 يوما للحوم البقر و90 يوما للحوم الضأن والماعز مقابل 70 يوما سابقا.

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وكانت بعض الدول قد رفعت في السابق حدود مدة الصلاحية، إلا أن الخطوة التي اتخذها مجلس التعاون تجعل الإجراء مطبقا في كل دولة.

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وقالت وزارة الزراعة الأسترالية إن هذا التغيير جاء بدعم من إدخال تحسينات على التعبئة والتغليف والتبريد على طول سلاسل التوريد.

وقال موراي وات وزير الزراعة في بيان "لا يعني هذا التحسن في الوصول أن التصدير عن طريق البحر أصبح الآن ممكنا، بما يوفر 1.90 دولار للكلغ من المنتج، فحسب بل أيضا يعني أن منتجاتنا يمكنها أن تحافظ على أسعارها العالية المتناسبة مع جودتها لفترة أطول وهذا يعني أرباحا أعلى".

وتظهر بيانات حكومية أن أستراليا تصدر لحوما حمراء بنحو 550 مليون دولار أسترالي إلى مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي كل عام.

وقالت الوزارة إنها تأمل أن تشجع هذه الخطوة الدول الأخرى على رفع الحد الأقصى لمدة صلاحية التخزين، وأستراليا واحدة من أكبر مصدري المنتجات الزراعية في العالم بما في ذلك اللحوم.

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