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ميناء صلالة العماني
ميناء صلالة العماني
اقتصاد عمان

استئناف العمليات بميناء صلالة العماني تدريجياً بدءاً من الغد

استمرار إغلاق الميناء مؤقتاً للتأثر بإعصار "تيج"

دبي - العربية.نت
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أعلنت إدارة ميناء صلالة في سلطنة عُمان، عن استئناف عملياته تدريجيا اعتبارا من يوم غد الثلاثاء في الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي.

وأمس، قالت إدارة ميناء صلالة العماني، إنها قررت إغلاق الميناء مؤقتا، لتأثر المحافظة بالإعصار (تيج) بعد إصدار الأرصاد الجوية تحذيراً من اقترابها من سواحل سلطنة عمان.

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وقالت الأرصاد الجوية إن الإعصار "تيج" يتمركز جنوبي غرب بحر العرب ويبعد عن سواحل السلطنة 690 كيلومترا وتقدر سرعة الرياح في مركزه من 64 إلى 82 عقدة.

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