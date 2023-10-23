انكماش خسائر "كيان السعودية" بنسبة 44.7% إلى 449 مليون ريال في الربع الثالث

تقلصت الخسائر الفصلية لشركة كيان السعودية للبتروكيماويات بنسبة 44.73% إلى نحو 449 مليون ريال مقابل 812.27 مليون ريال في الفترة المناظرة من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن إيرادات الربع الثالث من العام الجاري تراجعت بنسبة 17.68% إلى 2.13 مليار ريال مقابل 2.59 مليار ريال في الربع الثالث من العام الماضي.

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وعزت الشركة سبب انخفاض صافي الخسارة للربع الثالث مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض متوسط تكلفة اللقيم على الرغم من انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات وتسجيل مخصص بقيمة 75 مليون ريال مقابل ممتلكات ومصانع ومعدات تأثرت بحادث حريق وحدة التشغيل بمصنع البسيفينول المعلن عنه في تاريخ 14 سبتمبر 2023.

وعلى مستوى فترة التسعة أشهر الأولي من العام الجاري تفاقمت خسائر الشركة بنسبة 234.5% إلى 1.514 مليار ريال مقابل 452.77 مليون ريال خلال فترة المقارنة من العام الماضي.

وأوضحت أن سبب ارتفاع الخسارة لفترة أول 9 أشهر من العام الجاري مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى انخفاض في متوسط أسعار بيع المنتجات و انخفاض الكميات المباعة نتيجة إيقاف بعض المصانع لإجراء أعمال الصيانة الدورية المجدولة التي سبق الإعلان عنها بتاريخ 18 يناير 2023م، بالإضافة الى ارتفاع المصاريف التمويلية وتسجيل مخصص بقيمة 75 مليون ريال مقابل ممتلكات ومصانع ومعدات تأثرت بحادث حريق وحدة التشغيل بمصنع البسيفينول المعلن عنه في تاريخ 14 سبتمبر 2023 على الرغم من انخفاض في متوسط تكلفة اللقيم.

وذكرت الشركة أن العمل يجري على استكمال تقييم الأثار الناتجة عن حادثة حريق وحدة التشغيل بمصنع البيسفنول الذي تم الإعلان عنه في سبتمبر الماضي و سيتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية.