بدء تطبيق المقابل المالي السنوي على رخص سير المركبات حسب كفاءة استهلاك الوقود
بدءاً من المركبات الخفيفة الجديدة موديل 2024 م
بدأ تطبيق المقابل المالي السنوي المضاف لإصدار وتجديد رخص سير المركبات في السعودية، بحسب كفاءتها في استهلاك الوقود يوم الأحد، حيث سيتم تطبيق المرحلة الأولى بدءاً من المركبات الخفيفة الجديدة موديل 2024م.
ويشارك في التطبيق عدد من الجهات الحكومية، تشمل وزارة التجارة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والإدارة العامة للمرور، ومركز المعلومات الوطني، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.
الجدير بالذكر أنه تم تقسيم المقابل المالي السنوي إلى 5 مستويات وفقا لاستهلاك المركبة للوقود بحيث لن يتم احتساب أي مقابل مالي على المركبات قليلة الاستهلاك.
وللاطلاع على المزيد من التفاصيل يمكن زيارة منصة "مركبتي" على الرابط markabati.saso.gov.sa ، التي تقدم العديد من الخدمات والمعلومات الخاصة بالمقابل المالي السنوي المضاف لإصدار وتجديد رخص سير المركبات، أبرزها نبذة تعريفية عن المقابل المالي، والاستعلام عن قيمة المقابل المالي، والحاسبة التقديرية.
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